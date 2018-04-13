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На северо-западе Москвы убили посетителя кафе
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На северо-западе Москвы убили посетителя кафе 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи разыскивают неизвестного, убившего посетителя кафе на северо-западе Москвы. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, убийство произошло накануне вечером.
"По версии следствия, 12 апреля, примерно в 22:00, неизвестный в помещении кафе на Туристской улице нанес 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резаные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине скорой помощи", — сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность причастного к преступлению.
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