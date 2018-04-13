На северо-западе Москвы убили посетителя кафе

"По версии следствия, 12 апреля, примерно в 22:00, неизвестный в помещении кафе на Туристской улице нанес 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резаные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине скорой помощи", — сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность причастного к преступлению.