По материалам УЭБиПК МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями 

Фигурантами являются бывшие руководители одного из карельских лечебно-оздоровительных учреждений. Одному из них инкриминируется использование полномочий вопреки законным интересам организации и регионального правительства, которому принадлежит 51 процент уставного капитала предприятия.
Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, фактически принадлежавшие ему, в качестве вознаграждения получали процент от выручки.
В дальнейшем руководитель санатория со своим подчиненным организовал работу так, что люди, желавшие приобрести путевки, обращались не в медицинское учреждение, а в те самые фирмы, с которыми были заключены агентские договоры. В результате противоправных действий сумма незаконного удержания составила не менее 10 000 000 рублей.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что второй фигурант похитил более 5 000 000 рублей, которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.
В настоящее время в отношении подозреваемых СУ СК России по Республике Карелия возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 201 и по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.