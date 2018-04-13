По материалам УЭБиПК МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями

Фигурантами являются бывшие руководители одного из карельских лечебно-оздоровительных учреждений. Одному из них инкриминируется использование полномочий вопреки законным интересам организации и регионального правительства, которому принадлежит 51 процент уставного капитала предприятия.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, фактически принадлежавшие ему, в качестве вознаграждения получали процент от выручки.

В дальнейшем руководитель санатория со своим подчиненным организовал работу так, что люди, желавшие приобрести путевки, обращались не в медицинское учреждение, а в те самые фирмы, с которыми были заключены агентские договоры. В результате противоправных действий сумма незаконного удержания составила не менее 10 000 000 рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что второй фигурант похитил более 5 000 000 рублей, которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.