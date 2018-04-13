Отомстил после ссоры: донской фермер обманул экс-партнера по бизнесу на три миллиона рублей

В Орловском районе Ростовской области фермер несколько лет сотрудничал с бизнесменом. По словам источника в правоохранительных органах региона, в какой-то момент партнеры сильно поссорились. У фермера были все банковские реквизиты бизнесмена, и он решил отомстить ему, а заодно и заработать.

Злоумышленник составил фиктивный договор, по которому некто якобы купил у его экс-партнера на три миллиона рублей пшеницы.

— Эти деньги пришли на счет знакомому фермера. Следом подозреваемый составил второй договор. По этим документам фермер покупал крупный рогатый скот уже у приятеля. После этого деньги пришли на счет мошенника, — сказал источник в правоохранительных органах региона.

Потерпевший, не досчитавшись этих денег, обратился в полицию.

— Оперативники установили, что обе сделки незаконные. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает фермера виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.