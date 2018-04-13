Житель Свердловской области приехал в Зауралье пострелять косуль 

Неподалеку от деревни Семёново полиция и члены общества охотников и рыболовов проводили рейд и услышали выстрел в природоохранной зоне. На месте они задержали 34-летнего жителя Свердловской области. В его автомобиле нашли неразделанную туша косули, а на земле рядом — стреляные гильзы боеприпасов и следы крови животного.
— Злоумышленник незаконными действиями причинил окружающей среде и охотничьим угодьям крупный ущерб на сумму 120 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозит до шести месяцев лишения свободы.