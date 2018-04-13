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В Кимрах Тверской области полицейские разыскали пропавшего 13-летнего мальчика
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В Кимрах Тверской области полицейские разыскали пропавшего 13-летнего мальчика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
В дежурную часть отдела МО МВД России «Кимрский» обратилась женщина, которая сообщила, что ее 13-летний сын ушел из дома в школу и не вернулся. Установить местонахождение ребёнка самостоятельно женщина не могла.
В целях розыска несовершеннолетнего сотрудники отдела были подняты по тревоге. На поиски пропавшего ребенка ориентированы наряды полиции, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.
В результате поисков сотрудниками ПДН подросток был обнаружен живым и здоровым. По данным полицейских, он находился у своих знакомых. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.
Ребенок передан матери, которая выразила благодарность полицейским, принимавшим участие в его поиске. Полицейские выясняют обстоятельства, ставшие причиной ухода ребенка из дома.
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