В Кимрах Тверской области полицейские разыскали пропавшего 13-летнего мальчика

В дежурную часть отдела МО МВД России «Кимрский» обратилась женщина, которая сообщила, что ее 13-летний сын ушел из дома в школу и не вернулся. Установить местонахождение ребёнка самостоятельно женщина не могла.

В целях розыска несовершеннолетнего сотрудники отдела были подняты по тревоге. На поиски пропавшего ребенка ориентированы наряды полиции, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В результате поисков сотрудниками ПДН подросток был обнаружен живым и здоровым. По данным полицейских, он находился у своих знакомых. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

Ребенок передан матери, которая выразила благодарность полицейским, принимавшим участие в его поиске. Полицейские выясняют обстоятельства, ставшие причиной ухода ребенка из дома.