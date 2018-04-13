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Полиция пресекла в Рязани массовую драку
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Полиция пресекла в Рязани массовую драку 

АиФ Рязань 55 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 12 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте нескольких людей на улице в микрорайоне ДПР-5, сообщает пресс-служба регионального УМВД. После поступившей информации в течение 10 минут на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Всех участников конфликта установили и доставили в отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани.
По предварительной информации, непосредственно в конфликте участвовали четверо рязанцев в возрасте от 20 до 40 лет. Проводится проверка.
После проведения экспертизы, которая установит тяжесть телесных повреждений пострадавших, в отношении злоумышленников будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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