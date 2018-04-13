Полицейские в Северной Осетии продолжают расследование уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу совместно с коллегами УФСБ РФ по РСО — Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность директора одного из республиканских агентств по ипотечному жилищному кредитованию к противоправным деяниям.

Выяснилось, что 37-летний житель г. Владикавказа, имея в силу своего служебного положения беспрепятственный доступ к кассе руководимой им организации, осуществлял хищение денежных средств в особо крупном размере. В частности, полицейские выяснили, что начальник агентства заключил с гражданами Северной Осетии несколько договоров займа, согласно которым займодавцы передали в акционерное общество по ипотечному жилищному кредитованию в общей сложности 2 500 000 рублей. По данным следствия, подозреваемый, имея свободный доступ к указанным средствам, изъял их из кассы и впоследствии использовал по своему усмотрению. Чтобы скрыть присвоение, он дал указание главному бухгалтеру о составлении фиктивного расходно-кассового ордера, согласно которому деньги якобы были возвращены обратно владельцам.

Продолжая свой замысел, злоумышленник также реализовал по договору купли-продажи служебный автомобиль за 190 000 рублей. Полученные от продажи деньги на расчетный счет организации он не внес, а потратил на личные нужды.

Оперативники установили причастность директора и к обману покупателя квартиры, находящейся в собственности агентства. Злоумышленник намеренно завысил фактическую цену продаваемой жилплощади на 475 000 рублей, которые он также присвоил. По данным фактам следственным отделом УФСБ России по РСО — Алания возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Проверяется информация о его причастности и к другим аналогичным фактам. Следствие продолжается.