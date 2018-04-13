Ещё
Полицейские в Северной Осетии продолжают расследование уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в Северной Осетии продолжают расследование уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу совместно с коллегами УФСБ РФ по РСО — Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность директора одного из республиканских агентств по ипотечному жилищному кредитованию к противоправным деяниям.
Выяснилось, что 37-летний житель г. Владикавказа, имея в силу своего служебного положения беспрепятственный доступ к кассе руководимой им организации, осуществлял хищение денежных средств в особо крупном размере. В частности, полицейские выяснили, что начальник агентства заключил с гражданами Северной Осетии несколько договоров займа, согласно которым займодавцы передали в акционерное общество по ипотечному жилищному кредитованию в общей сложности 2 500 000 рублей. По данным следствия, подозреваемый, имея свободный доступ к указанным средствам, изъял их из кассы и впоследствии использовал по своему усмотрению. Чтобы скрыть присвоение, он дал указание главному бухгалтеру о составлении фиктивного расходно-кассового ордера, согласно которому деньги якобы были возвращены обратно владельцам.
Продолжая свой замысел, злоумышленник также реализовал по договору купли-продажи служебный автомобиль за 190 000 рублей. Полученные от продажи деньги на расчетный счет организации он не внес, а потратил на личные нужды.
Оперативники установили причастность директора и к обману покупателя квартиры, находящейся в собственности агентства. Злоумышленник намеренно завысил фактическую цену продаваемой жилплощади на 475 000 рублей, которые он также присвоил. По данным фактам следственным отделом УФСБ России по РСО — Алания возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Проверяется информация о его причастности и к другим аналогичным фактам. Следствие продолжается.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Томске вынесен приговор участникам преступной группы, обвиняемым в сбыте наркотических средств в особо крупном размере В Амурской области полицейские изъяли около четырех с половиной килограммов марихуаны у двух местных жителей 300 жителей Приморья обратились на телефон антинаркотической линии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США116
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Путин знает тайну главного оружия Трампа234
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии240
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы53
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:37
В Балтийском море рухнул Ка-29
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение