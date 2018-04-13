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Жительница Выборга отправится в тюрьму на 7 лет за убийство бывшего мужа
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Жительница Выборга отправится в тюрьму на 7 лет за убийство бывшего мужа 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Жительница Выборга отправится в тюрьму за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Установлено, что в октябре 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина 1977 года рождения поссорилась со своим бывшим мужем. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине несколько ударов кулаком, а также ранила его ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Судом женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
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