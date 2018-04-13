Жительница Выборга отправится в тюрьму на 7 лет за убийство бывшего мужа

Жительница Выборга отправится в тюрьму за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что в октябре 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина 1977 года рождения поссорилась со своим бывшим мужем. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине несколько ударов кулаком, а также ранила его ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.