Бывший замглавы Минсельхоза Забайкалья отпущена под подписку о невыезде

"Следователь вынес постановление об изменении Малакшиновой меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. С нее взяты письменные обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда, в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, не препятствовать производству по уголовному делу", — сказала Михайлюк.

По ее словам, в связи с принятым решением адвокаты экс-чиновницы отозвали свои апелляционные жалобы на постановление Ингодинского районного суда Читы о домашнем аресте Малакшиновой. Краевой суд прекратил апелляционное производство по жалобам.

По данным следствия, Малакшинова и ее бывший начальник, глава забайкальского Минсельхоза Михаил Кузьминов они превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ , для компенсации ущерба аграриям во время засухи 2016 года. От их незаконных действий, по данным правоохранителей, пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым был причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Чиновников задержали в феврале. За день до этого Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала это заявление. В беседе с журналистами Кузьминов заявил, что его увольнение связано с болезнью сердца.

Аграрии Забайкальского края в 2016 году пострадали от почвенной засухи. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей. Регион получил от федерального центра около 350 млн рублей субсидий.