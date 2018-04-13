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Вооруженное нападение на булочную совершили в Германии
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Вооруженное нападение на булочную совершили в Германии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Вооруженный мужчина напал на посетителей булочной в городе Фулда (федеральная земля Гессен, Германия); преступник застрелен полицейскими.
Инцидент произошел рано утром на западе города, передает ТАСС.
«Неизвестный ворвался в булочную и напал на людей, некоторые были серьезно ранены», — сообщила в Twitter городская полиция.
Мотив преступления пока не ясен.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей крупного мероприятия в немецкой столице.
До этого в Мюнстере на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Сначала подозревали, что инцидент в немецком городе был терактом, но потом в МВД Германии пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку и террористического следа нет.
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