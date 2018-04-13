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Мерившийся силами саратовец убил соперника
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Мерившийся силами саратовец убил соперника 

Новости Саратова 59 минут назад
Фото: Новости Саратова
Разозлившись на собутыльника, житель Красноармейского района задушил его штанами.
— Убийство произошло 12 апреля примерно в 2 часа ночи, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном Следственном комитете. — В одном из поселков Красноармейского района 33-летний мужчина в доме своей бабушки устроил вечеринку с 27-летним товарищем.
Во время застолья между собутыльниками неожиданно произошла ссора. Мужчины поспорили за бутылкой спиртного, кто из них сильнее.
Не найдя нужных аргументов, в порыве злости хозяин дома намотал своему гостю на шею первый попавшийся ему под руку предмет, которым оказались брюки и сдавил горло. Почувствовав, что соперник обмяк, злоумышленник спокойно улегся спать. Молодой мужчина со штанами на шее остался на полу.
Когда 33-летний сельчанин проснулся утром, то не смог добудиться гостя, который умер от удушья. Убийца пришел с явкой в полицию. В настоящий момент на него заведено уголовно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступник арестован. Расследование уголовного дела продолжается.
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