Мерившийся силами саратовец убил соперника

Разозлившись на собутыльника, житель Красноармейского района задушил его штанами.

— Убийство произошло 12 апреля примерно в 2 часа ночи, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном Следственном комитете . — В одном из поселков Красноармейского района 33-летний мужчина в доме своей бабушки устроил вечеринку с 27-летним товарищем.

Во время застолья между собутыльниками неожиданно произошла ссора. Мужчины поспорили за бутылкой спиртного, кто из них сильнее.

Не найдя нужных аргументов, в порыве злости хозяин дома намотал своему гостю на шею первый попавшийся ему под руку предмет, которым оказались брюки и сдавил горло. Почувствовав, что соперник обмяк, злоумышленник спокойно улегся спать. Молодой мужчина со штанами на шее остался на полу.

Когда 33-летний сельчанин проснулся утром, то не смог добудиться гостя, который умер от удушья. Убийца пришел с явкой в полицию. В настоящий момент на него заведено уголовно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступник арестован. Расследование уголовного дела продолжается.