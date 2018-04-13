Ещё
Замерзшая насмерть: в Сорочинске мать ответит в суде за гибель дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замерзшая насмерть: в Сорочинске мать ответит в суде за гибель дочери 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Сорочинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного после гибели 2-летней девочки от переохлаждения. 33-летняя мать погибшей обвиняется в причинении смерти по неосторожности, оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.
Обвиняемая признала свою вину частично, заявив, что не оставляла детей в опасности и должным образом исполняла родительские обязанности. Сын фигурантки дела изъят из семьи, сейчас он находится в детском реабилитационном центре.
Следствием в адрес органов внутренних дел района и органов местного самоуправления внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Ранее соседи информировали правоохранителей о том, что дети находятся в опасных условиях, их мать оставляет их без присмотра или с пьяным отцом. Однако семья на профилактическом учете не состояла, профилактическая работа не проводилась, меры по защите детей не предпринимались.
Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Напомним, 5 января около 20.00 вечера во дворе одного из частных домов было найдено тело девочки со следами обморожения. Малышка погибла из-за общего переохлаждения. Предварительно выяснено, что фигурантка дела оставила своих детей 2 и 5 лет дома без присмотра и ушла к соседям. Она оставила входную дверь в дом незапертой, ее маленькая дочка вышла на улицу и не смогла вернуться в помещение. Через 1,5 часа нетрезвая женщина вернулась и нашла свою дочку во дворе в одной нательной майке.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге за хищение электроэнергии задержаны владельцы «криптофермы» Психически нездоровому оренбуржцу выдали водительские права В Орске пенсионерка-рецидивистка проведет 1,5 года в колонии за кражу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США118
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить21
Путин знает тайну главного оружия Трампа247
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии243
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы53
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:37
В Балтийском море рухнул Ка-29
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение