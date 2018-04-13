Замерзшая насмерть: в Сорочинске мать ответит в суде за гибель дочери

Сорочинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного после гибели 2-летней девочки от переохлаждения. 33-летняя мать погибшей обвиняется в причинении смерти по неосторожности, оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.

Обвиняемая признала свою вину частично, заявив, что не оставляла детей в опасности и должным образом исполняла родительские обязанности. Сын фигурантки дела изъят из семьи, сейчас он находится в детском реабилитационном центре.

Следствием в адрес органов внутренних дел района и органов местного самоуправления внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Ранее соседи информировали правоохранителей о том, что дети находятся в опасных условиях, их мать оставляет их без присмотра или с пьяным отцом. Однако семья на профилактическом учете не состояла, профилактическая работа не проводилась, меры по защите детей не предпринимались.

Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Напомним, 5 января около 20.00 вечера во дворе одного из частных домов было найдено тело девочки со следами обморожения. Малышка погибла из-за общего переохлаждения. Предварительно выяснено, что фигурантка дела оставила своих детей 2 и 5 лет дома без присмотра и ушла к соседям. Она оставила входную дверь в дом незапертой, ее маленькая дочка вышла на улицу и не смогла вернуться в помещение. Через 1,5 часа нетрезвая женщина вернулась и нашла свою дочку во дворе в одной нательной майке.