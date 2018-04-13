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22-летняя жительница Самары вступила в борьбу с вооруженным грабителем
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22-летняя жительница Самары вступила в борьбу с вооруженным грабителем 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Мужчина напал на 22-летнюю девушку сзади с ножом, но она не растерялась. Выйдя на свободу чуть больше месяца назад, самарец вновь пошёл на преступление. Своей жертвой он выбрал молодую девушку, возвращавшуюся ночью домой. Дело было на проспекте Кирова. Подойдя к ней сзади и урожая ножом, злоумышленник потребовал деньги, украшения и телефон. Он никак не ожидал, что вместо покорности встретит отпор. Между девушкой и бывшим уголовником завязалась борьба. В ходе нее горе-преступник порезал себя своим же ножом. Следы крови, оставленные им на снегу, помогли полицейским установить его личность. Биологическая экспертиза показала, что нападавшим был неоднократно судимый 29-летний житель Самары. Когда за злоумышленником пришли мужчины в штатском, ему ничего не оставалось, как во всем сознаться. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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