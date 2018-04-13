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Украли и продали самовар подростки в Колыванском районе НСО
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Украли и продали самовар подростки в Колыванском районе НСО 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Двое подростков — юноши 14 и 17 задержаны в Колыванском районе Новосибирской области по подозрению в дачной краже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, кража была совершена в деревне Подгорной. В один из дачных домиков пробрались воры и вынесли оттуда инструменты, каркас бассейна и кухонную утварь, в том числе — самовар. Причиненный ущерб в полиции оценили в 30 тысяч рублей.
Подозреваемых в краже быстро вычислили и задержали полицейские Колыванского района. Ими оказались двое несовершеннолетних 14 и 17 лет с криминальным прошлым — сообщается, что у подростков уже есть судимости. Оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Часть похищенного имущества полиция изъяла и вернула хозяину дачи, однако не всё теперь пригодно для использования. Больше всего от рук дачных воров пострадал самовар — подростки сломали его молотком и сдали в пункт приема лома металлов.
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