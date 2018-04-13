Украли и продали самовар подростки в Колыванском районе НСО

Двое подростков — юноши 14 и 17 задержаны в Колыванском районе Новосибирской области по подозрению в дачной краже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, кража была совершена в деревне Подгорной. В один из дачных домиков пробрались воры и вынесли оттуда инструменты, каркас бассейна и кухонную утварь, в том числе — самовар. Причиненный ущерб в полиции оценили в 30 тысяч рублей.

Подозреваемых в краже быстро вычислили и задержали полицейские Колыванского района. Ими оказались двое несовершеннолетних 14 и 17 лет с криминальным прошлым — сообщается, что у подростков уже есть судимости. Оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Часть похищенного имущества полиция изъяла и вернула хозяину дачи, однако не всё теперь пригодно для использования. Больше всего от рук дачных воров пострадал самовар — подростки сломали его молотком и сдали в пункт приема лома металлов.