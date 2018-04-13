Белгородцу вынесли приговор за ложное сообщение о минировании «Сити Молла»

Белгородца осудили за ложное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити Молл», сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода

Инцидент случился в сентябре 2017 года. Охранники «Сити Молла» не пустили подсудимого в помещение торгового центра. Из мести он позвонил на номер 112 и сообщил дежурному о готовящемся в торговом центре теракте.

Поскольку тревога оказалась ложной, правоохранители нашли и задержали «телефонного террориста». Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Кроме того, мужчина выплатит более 56 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба оперативным службам, выехавшим на место.