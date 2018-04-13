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Белгородцу вынесли приговор за ложное сообщение о минировании «Сити Молла»
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Белгородцу вынесли приговор за ложное сообщение о минировании «Сити Молла» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородца осудили за ложное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити Молл», сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.
Инцидент случился в сентябре 2017 года. Охранники «Сити Молла» не пустили подсудимого в помещение торгового центра. Из мести он позвонил на номер 112 и сообщил дежурному о готовящемся в торговом центре теракте.
Поскольку тревога оказалась ложной, правоохранители нашли и задержали «телефонного террориста». Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Кроме того, мужчина выплатит более 56 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба оперативным службам, выехавшим на место.
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