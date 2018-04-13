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Приезжий пойдет под суд за сексуальное насилие над девочкой из Франции в Подмосковье
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Приезжий пойдет под суд за сексуальное насилие над девочкой из Франции в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд в Волоколамске рассмотрит уголовное дело 30-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней француженкой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Следствием установлено, что в августе 2016 г. обвиняемый, находясь на территории одного из частных домов, расположенных в дер. Поречье Волоколамского района, заманил девочку на хозяйственный двор, обещая показать домашних животных. Там мужчина, пользуясь беззащитностью несовершеннолетней, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сказала О. Врадий.
Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Как отметила собеседница агентства, сложность расследования заключалась в том, что потерпевшая и ее законные представители являются гражданами других государств и проживают во Франции.
Расследование уголовного дела завершено, и материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
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