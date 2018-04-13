Неуравновешенный житель пытался убить собственную мать топором

В Тосненском районе Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, совершившего общественно-опасное деяние, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствию удалось установить, что днем 10 августа 2017 года подозреваемый вместе со своей 64-летней матерью находились у себя дома, в поселке Сельцо Тосненского района Ленобласти. Между женщиной и ее сыном вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина избил пожилую женщину, нанеся ей удары кулаками и металлической палкой по всему телу. После этого мужчина нанес несколько ударов топором по рукам женщины, которыми она защищалась.

Злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца, поскольку женщине удалось оказать сопротивление, а после ей была оказана своевременная медицинская помощь.

В пресс-службе Следкома Ленобласти отметили, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. В ходе расследования также стало известно, что он страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.