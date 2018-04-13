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Суд перенес на 20 апреля рассмотрение иска Саакашвили по гражданству
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Суд перенес на 20 апреля рассмотрение иска Саакашвили по гражданству 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Киеве из-за болезни судьи перенес на 20 апреля рассмотрение иска Саакашвили по гражданству, передает корреспондент РИА Новости
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