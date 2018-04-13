В немецком городе Фульда неизвестный напал на прохожих

Германии в результате нападения неизвестного несколько человек получили ранения.

Как сообщило издание Spigel, инцидент произошел в городе Фульда (федеральная земля Гессен) около 4.20 по местному времени (5.20 по московскому) возле местной пекарни. Заведение к моменту преступления еще было закрыто для посетителей.

Некоторые пострадавшие, среди которых сотрудники пекарни, получили серьезные ранения. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Прибывшая на место полиция пыталась успокоить нападавшего, однако он вел себя агрессивно. В результате операции полицейские застрелили злоумышленника.

В настоящее время проводится расследование с целью установить мотивы преступления.