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В немецком городе Фульда неизвестный напал на прохожих
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В немецком городе Фульда неизвестный напал на прохожих 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Германии в результате нападения неизвестного несколько человек получили ранения.
Как сообщило издание Spigel, инцидент произошел в городе Фульда (федеральная земля Гессен) около 4.20 по местному времени (5.20 по московскому) возле местной пекарни. Заведение к моменту преступления еще было закрыто для посетителей.
Некоторые пострадавшие, среди которых сотрудники пекарни, получили серьезные ранения. Все они доставлены в медицинские учреждения.
Прибывшая на место полиция пыталась успокоить нападавшего, однако он вел себя агрессивно. В результате операции полицейские застрелили злоумышленника.
В настоящее время проводится расследование с целью установить мотивы преступления.
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 Ещё 4 источника 
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