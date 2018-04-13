В Ейске подросток избил пенсионерку и отобрал у нее 850 рублей

Краснодар . 13 апр. — Новая Кубань. В отношении 15-летнего юноши возбуждено уголовное дело. Расследование ведет следователь по особо важным делам Следственного комитета Виктор Кваша, сообщает портал Deleysk.ru.

По предварительным данным, вечером 3 марта подросток встретил знакомую 72-летнюю женщину в подъезде ее дома. Когда пенсионерка открыла дверь в квартиру, он затолкал ее ванную комнату и несколько раз ударил по голове рукояткой ножа. После этого он обыскал помещение и нашел 350 рублей. Под угрозами пожилая дама отдала юноше еще 500 рублей. После этого злоумышленник скрылся. В настоящее время он задержан.