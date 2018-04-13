В Ейске подросток избил бабушку одноклассника и отнял у нее 850 рублей 

По данным следствия, подросток подкараулил пенсионерку в подъезде. Когда она стала открывать дверь в квартиру, школьник втолкнул ее внутрь и затащил в ванную комнату. Там малолетний преступник несколько раз ударил 72-летнюю женщину рукояткой ножа. В доме он нашел 350 рублей, после угроз пенсионерка отдала ему еще 500 рублей. Женщина сообщила о случившемся в полицию. Как рассказали в Ейском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, мальчик знал эту женщину — она бабушка его одноклассника. И подросток уже однажды выкрал у нее кошелек с 2500 рублями. Пенсионерка в правоохранительные органы обращаться не стала, пожалела школьника. Его мать частично вернула ей украденное — 1500 рублей. На этот раз школьника ждет реальный срок лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.