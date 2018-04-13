Ещё
В Ейске подросток избил бабушку одноклассника и отнял у нее 850 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ейске подросток избил бабушку одноклассника и отнял у нее 850 рублей 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
По данным следствия, подросток подкараулил пенсионерку в подъезде. Когда она стала открывать дверь в квартиру, школьник втолкнул ее внутрь и затащил в ванную комнату. Там малолетний преступник несколько раз ударил 72-летнюю женщину рукояткой ножа. В доме он нашел 350 рублей, после угроз пенсионерка отдала ему еще 500 рублей. Женщина сообщила о случившемся в полицию. Как рассказали в Ейском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, мальчик знал эту женщину — она бабушка его одноклассника. И подросток уже однажды выкрал у нее кошелек с 2500 рублями. Пенсионерка в правоохранительные органы обращаться не стала, пожалела школьника. Его мать частично вернула ей украденное — 1500 рублей. На этот раз школьника ждет реальный срок лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре грабитель прикинулся дворником и напал на бизнесмена Пьяной автоледи из Павловского района грозит реальный срок Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски262
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец169
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля118
Пескова спросили о будущем Лаврова42
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
07:52
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение