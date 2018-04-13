Ударом в живот разорвал печень: кубанец приговорен к шести годам за убийство

Краснодарском крае 53-летний мужчина признан винновым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Установлено, что 1 января кубанец вместе с 34 -летней женщиной находился в станице Платнировской. Там они совместно распивали алкоголь, после чего знакомая ушла спать, сообщает KrasnodarMedia.

Спустя время винновый зашел к ней в комнату, где между ними возник конфликт. В результате мужчина нанес оппонентке удар кулаком в живот и ушел. Вернувшись, он обнаружил женщину без признаков жизни. О данном происшествии кубанец рассказал по телефону знакомому, который вызвал полицию. После проведенной экспертизы стало ясно, что смерть потерпевшей наступила из-за разрывов печени, сопровождавшихся массивной кровопотерей.

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