Родители подследственного тагильского полицейского объявили голодовку

Родители оперуполномоченного Егора Ялунина, обвиняемого в избиении задержанного тагильчанина до смерти, объявили голодовку. Это их протест «против формального подхода» в рассмотрении апелляции об избрании меры пресечения для сына.

Заявление о голодовке супруги направили следователям. Бумага оказалась в распоряжении агентства «Все новости».

Обвиняемых арестовали, но в начале апреля перевели под домашний арест. С этим не согласился прокурор и обжаловал решение — облсуд вернул полицейских в СИЗО

Родители Ялунина настаивают на том, что следствие необъективно. Они уверены, что их сын невиновен, и утверждают, что полицейские пытались помочь Головко, когда у того «начались галлюцинации и он причинил себе увечья».

"Почему стали виновны те, кто был с ним последним? Кто пытался ему помочь? Мы хотим привлечь общественность к данной теме, поэтому мы, родители Егора Ялунина, объявляем голодовку в знак протеста. Вряд ли, конечно это что-то изменит в данной ситуации, но мы таким образом высказываем свое мнение и свою позицию по данному делу. Молчать просто невозможно и читать, как «поливают грязью» наших сыновей Пусть знают все, мы будем добиваться правды в этом деле и освобождения невиновных — наших детей", — говорится в тексте заявления (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).