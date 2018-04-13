Родители подследственного тагильского полицейского объявили голодовку 

Родители оперуполномоченного Егора Ялунина, обвиняемого в избиении задержанного тагильчанина до смерти, объявили голодовку. Это их протест «против формального подхода» в рассмотрении апелляции об избрании меры пресечения для сына.
Заявление о голодовке супруги направили следователям. Бумага оказалась в распоряжении агентства «Все новости».
Как ранее писало "Уралинформбюро", полицейских Егора Ялунина, Анатолия Быкова и Дмитрия Панова обвиняют по двум статьям — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и в превышении полномочий. По данным следствия, в сентябре 2017 года они три дня избивали задержанного Станислава Головко. Потерпевший попал в больницу с множественными ранениями, где спустя некоторое время скончался.
Обвиняемых арестовали, но в начале апреля перевели под домашний арест. С этим не согласился прокурор и обжаловал решение — облсуд вернул полицейских в СИЗО.
Родители Ялунина настаивают на том, что следствие необъективно. Они уверены, что их сын невиновен, и утверждают, что полицейские пытались помочь Головко, когда у того «начались галлюцинации и он причинил себе увечья».
"Почему стали виновны те, кто был с ним последним? Кто пытался ему помочь? Мы хотим привлечь общественность к данной теме, поэтому мы, родители Егора Ялунина, объявляем голодовку в знак протеста. Вряд ли, конечно это что-то изменит в данной ситуации, но мы таким образом высказываем свое мнение и свою позицию по данному делу. Молчать просто невозможно и читать, как «поливают грязью» наших сыновей Пусть знают все, мы будем добиваться правды в этом деле и освобождения невиновных — наших детей", — говорится в тексте заявления (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
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