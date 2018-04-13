В Башкирии продавец телефонов украла карту коллеги, чтобы заплатить кредит

Продавец салона сотовой связи украла банковскую карту коллеги, чтобы заплатить за кредит. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

В Отдел МВД России по Миякинскому району местная жительница сообщила, что из её сумки похищена банковская карта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя девушка. Она призналась в краже.

Обе девушки работали в салоне сотовой связи. Пока коллега была занята продажей гаджетов, она в подсобке из её сумки похитила банковскую карту. Затем направилась в торговый центр села Киргиз-Мияки, где в банкомате сняла деньги, заранее запомнив пароль от банковской карты. На похищенные деньги девушка заправила свой автомобиль и оплатила кредит.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.