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В Башкирии продавец телефонов украла карту коллеги, чтобы заплатить кредит
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В Башкирии продавец телефонов украла карту коллеги, чтобы заплатить кредит 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Продавец салона сотовой связи украла банковскую карту коллеги, чтобы заплатить за кредит. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
В Отдел МВД России по Миякинскому району местная жительница сообщила, что из её сумки похищена банковская карта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя девушка. Она призналась в краже.
Обе девушки работали в салоне сотовой связи. Пока коллега была занята продажей гаджетов, она в подсобке из её сумки похитила банковскую карту. Затем направилась в торговый центр села Киргиз-Мияки, где в банкомате сняла деньги, заранее запомнив пароль от банковской карты. На похищенные деньги девушка заправила свой автомобиль и оплатила кредит.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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