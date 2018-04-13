Двое мужчин ограбили дома в «Шанхае» на 70 тысяч рублей

Полицейские установили причастность двух граждан к хищениям имущества из хозяйственных построек в одном из садоводств Гатчинского района Ленинградской области

В конце марта 2018 года сотрудники полиции задержали двух граждан, 21 и 24 лет, по подозрению в краже из частного дома в Гатчинском районе Ленобласти.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных задержанные были также изобличены в двух аналогичных преступлениях, совершенных в тот же период. Установлено, что они похитили имущество из хозяйственных построек на двух участках садоводства «Шанхай» Пудостского сельского поселения. Ущерб от их действий составил около 70 тысяч рублей.

Похищенное имущество частично изъято. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские полагают, что злоумышленники причастны и к другим подобным преступлениям в районе.