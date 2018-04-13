Ещё
Двое мужчин ограбили дома в «Шанхае» на 70 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое мужчин ограбили дома в «Шанхае» на 70 тысяч рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полицейские установили причастность двух граждан к хищениям имущества из хозяйственных построек в одном из садоводств Гатчинского района Ленинградской области.
В конце марта 2018 года сотрудники полиции задержали двух граждан, 21 и 24 лет, по подозрению в краже из частного дома в Гатчинском районе Ленобласти.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных задержанные были также изобличены в двух аналогичных преступлениях, совершенных в тот же период. Установлено, что они похитили имущество из хозяйственных построек на двух участках садоводства «Шанхай» Пудостского сельского поселения. Ущерб от их действий составил около 70 тысяч рублей.
Похищенное имущество частично изъято. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Полицейские полагают, что злоумышленники причастны и к другим подобным преступлениям в районе.
Ivyborg.ru: последние новости
Жительница Выборга отправится в тюрьму на 7 лет за убийство бывшего мужа Неуравновешенный житель пытался убить собственную мать топором Четверо сотрудников ОМВД привлечены к дисциплинарной ответственности из-за смерти дебошира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США122
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить22
Путин знает тайну главного оружия Трампа250
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии248
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы53
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение