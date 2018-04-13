Обвиняемый в совершении нескольких преступлений глава Дальнегорска вернулся на работу

Следствие по его делу уже завершено.

В четверг, 12 апреля, Игорь Сахута приступил к исполнению обязанностей главы Дальнегорского городского округа (ДГО), передает пресс-служба городской администрации.

Решением Ленинского районного суда Владивостока 30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранён от должности главы ДГО на период предварительного расследования по уголовному делу.

С 15 марта Игорь Сахута находился на больничном, по окончании которого он вышел на своё рабочее место. Управление делами администрации ДГО, юристы администрации, досконально изучив все документы, подготовили проект распоряжения о том, что Игорь Сахута приступил к исполнению обязанностей главы ДГО с 12 апреля 2018 года. Уведомление о том, что Игорь Сахута приступил к своим обязанностям, направлены врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и в департамент внутренней политики.

Первый рабочий день Игоря Сахуты стал очень насыщенным. Состоялся ряд совещаний со службами жизнеобеспечения города, отделами и управлениями администрации по острым, проблемным вопросам ДГО.

Игорю Сахуте предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, ст. 289, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 169 УК РФ. Игорь Витальевич своей вины не признает и намерен доказать свою невиновность в суде.