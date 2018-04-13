Обвиняемый в совершении нескольких преступлений глава Дальнегорска вернулся на работу 

Следствие по его делу уже завершено.
В четверг, 12 апреля, Игорь Сахута приступил к исполнению обязанностей главы Дальнегорского городского округа (ДГО), передает пресс-служба городской администрации.
Решением Ленинского районного суда Владивостока 30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранён от должности главы ДГО на период предварительного расследования по уголовному делу.
Предварительное расследование было завершено 14 марта 2018 года — следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю уголовное дело было передано в прокуратуру Приморского края.
С 15 марта Игорь Сахута находился на больничном, по окончании которого он вышел на своё рабочее место. Управление делами администрации ДГО, юристы администрации, досконально изучив все документы, подготовили проект распоряжения о том, что Игорь Сахута приступил к исполнению обязанностей главы ДГО с 12 апреля 2018 года. Уведомление о том, что Игорь Сахута приступил к своим обязанностям, направлены врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и в департамент внутренней политики.
Первый рабочий день Игоря Сахуты стал очень насыщенным. Состоялся ряд совещаний со службами жизнеобеспечения города, отделами и управлениями администрации по острым, проблемным вопросам ДГО.
Игорю Сахуте предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, ст. 289, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 169 УК РФ. Игорь Витальевич своей вины не признает и намерен доказать свою невиновность в суде.