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На западе Москвы у 32-летней безработной угнали Porsche
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На западе Москвы у 32-летней безработной угнали Porsche 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном районе Раменки неизвестный украл автомобиль Porsche, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
В ведомстве заявили, что вечером 12 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратилась безработная женщина 1986 г. рождения. «Сотрудники полиции выяснили, что на ул. Лебедева неизвестный похитил автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил 4 млн руб.», — отметили в главке московской полиции.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (ч.3 ст. 158 УК России). Ведется розыск преступника и похищенного автомобиля. В случае задержания злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Неделю назад жертвой угонщиков стал 20-летний безработный житель столицы. У него украли «заряженный» внедорожник Mercedes Gelandewagen за 8 млн рублей.
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