На западе Москвы у 32-летней безработной угнали Porsche

В столичном районе Раменки неизвестный украл автомобиль Porsche, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД

В ведомстве заявили, что вечером 12 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратилась безработная женщина 1986 г. рождения. «Сотрудники полиции выяснили, что на ул. Лебедева неизвестный похитил автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил 4 млн руб.», — отметили в главке московской полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (ч.3 ст. 158 УК России). Ведется розыск преступника и похищенного автомобиля. В случае задержания злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Неделю назад жертвой угонщиков стал 20-летний безработный житель столицы. У него украли «заряженный» внедорожник Mercedes Gelandewagen за 8 млн рублей.