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В Крыму украинца арестовали за убийство жены
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В Крыму украинца арестовали за убийство жены 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Ялте суд постановил заключить под стражу 36-летнего гражданина Украины, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
По данным следствия, вечером 8 апреля во время распития спиртных напитков между супругами возникла ссора. При этом мужчина кухонным ножом ударил женщину. От полученного ранения она скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. Позже правоохранители разыскали и задержали его.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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