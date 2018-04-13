В Крыму украинца арестовали за убийство жены 

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Ялте суд постановил заключить под стражу 36-летнего гражданина Украины, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
По данным следствия, вечером 8 апреля во время распития спиртных напитков между супругами возникла ссора. При этом мужчина кухонным ножом ударил женщину. От полученного ранения она скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. Позже правоохранители разыскали и задержали его.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.