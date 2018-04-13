В Красноярске мужчина напал с ножом на продавца, девушку спас прохожий

В одном из магазинов сети натяжных потолков и пластиковых окон мужчина напал с ножом на продавца, девушка попыталась забрать его и порезалась. Видео выложено в соцсетях.

На видео видно, как мужчина долго обходил отделы, а потом вытащил нож. Девушка стала защищаться и отобрала у него нож. Нападавший кинулся на неё отбирать и уронил её на пол. В этот момент мимо проходил мужчина и увидел происходящее через стеклянную дверь. Он и спас девушку и удерживал нападавшего до приезда полиции.

Как сообщают в МВД, нападавшего доставили в отделение полиции. Сообщить причину он так и не смог — «бес попутал, сам не знаю, как вышло». Их видно с кадров оперативного видео, злоумышленник сам в шоке от того, что произошло: «Как так можно, девушка нож забрала? Я попытался у неё забрать, а она руки порезала».

Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 2 лет лишения свободы.