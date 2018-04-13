В Самаре предстанет перед судом гендиректор лаборатории судебной экспертизы

По версии следствия, 20декабря 2017 года обвиняемая незаконно получила от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей и муляжа денег в сумме 180 тысяч рублей, а всего на общую сумму 380 тысяч рублей за беспрепятственное направление заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и ненаправление мотивированных сообщений об отзыве по надуманным ею основаниям данного заключения эксперта. После получения коммерческого подкупа обвиняемая была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд Октябрьского района Самары.