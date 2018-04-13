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В Самаре предстанет перед судом гендиректор лаборатории судебной экспертизы
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В Самаре предстанет перед судом гендиректор лаборатории судебной экспертизы 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора Автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы», обвиняемой в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 20декабря 2017 года обвиняемая незаконно получила от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей и муляжа денег в сумме 180 тысяч рублей, а всего на общую сумму 380 тысяч рублей за беспрепятственное направление заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и ненаправление мотивированных сообщений об отзыве по надуманным ею основаниям данного заключения эксперта. После получения коммерческого подкупа обвиняемая была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд Октябрьского района Самары.
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