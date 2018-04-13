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Поджигателя машин со стрельбой задержали в Татарстане
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Поджигателя машин со стрельбой задержали в Татарстане 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: АиФ Казань
Полицейский в Набережных Челнах в ночь на пятницу вынужден был применил оружие, чтобы остановить напавшего на него нетрезвого мужчину, пытавшегося поджечь машину в одном из дворов, сообщили в МВД по Татарстану.
В ведомстве рассказали, что в ночь на 13 апреля в полицию позвонила жительница одного из домов в Набережных Челнах и сообщила, что во дворе дома сосед собирается поджечь чью-то машину. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели пьяного мужчину с пластиковой бутылкой и пакетом, передает РИА «Новости».
Полицейские, представившись и поинтересовались самочувствием мужчины, а тот, достав из пакета кухонный нож, пошел в направлении одного из них. Полицейский отошел на безопасное расстояние, потребовав от гражданина остановиться и бросить нож, на что тот его не послушал, а затем и проигнорировал предупреждение о применении табельного оружия. «Продолжая размахивать ножом, злоумышленник направился в сторону полицейского. И, несмотря на три предупредительных выстрела, попытался ударить его ножом. После чего полицейский дважды выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу. Оказав раненому первую помощь, сотрудники полиции вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован», — сообщили в МВД. Региональный СК возбудил в отношении нападавшего уголовное дело по статье «покушение на применение насилия в отношении представителя власти», ему грозит лишение свободы до десяти лет.
Напомним, 12 марта в подмосковном Клину сотрудники полиции применили табельное оружие при задержания водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения; при задержании подозреваемый протаранил полицейские автомобили.
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