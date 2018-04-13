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В Мытищах ликвидировали лабораторию по производству амфетамина
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В Мытищах ликвидировали лабораторию по производству амфетамина 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах двух местных жителей в возрасте 27-ми и 36-ти лет, подозреваемых в сбыте и производстве наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
При себе у одного из мужчин оперативники обнаружили сверток с марихуаной массой свыше 2 граммов.
«При проведении обыска по месту проживания правонарушителей полицейскими обнаружена нарколаборатория, оснащенная специальным оборудованием и инструментами. В месяц подозреваемые производили до 1 килограмма амфетамина. Кроме того, в квартире найдено более 80 граммов амфетамина, 300 граммов марихуаны и около 6 литров химических реакторов», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовно дело. Подозреваемых поместили под стражу.
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