В Мытищах ликвидировали лабораторию по производству амфетамина

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах двух местных жителей в возрасте 27-ми и 36-ти лет, подозреваемых в сбыте и производстве наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области

При себе у одного из мужчин оперативники обнаружили сверток с марихуаной массой свыше 2 граммов.

«При проведении обыска по месту проживания правонарушителей полицейскими обнаружена нарколаборатория, оснащенная специальным оборудованием и инструментами. В месяц подозреваемые производили до 1 килограмма амфетамина. Кроме того, в квартире найдено более 80 граммов амфетамина, 300 граммов марихуаны и около 6 литров химических реакторов», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова

Возбуждено уголовно дело. Подозреваемых поместили под стражу.