Мошенник обманул москвича на $19,4 тыс. при продаже криптовалюты

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Москвич лишился криптовалюты на $19,4 тыс., которую он продавал в кафе на Пресненской набережной неизвестному мужчине, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В минувший четверг 53-летний неработающий москвич сообщил в полицию, что накануне неизвестный человек, представившийся Павлом, в кафе на Пресненской набережной, д. 2, получил принадлежавшую мужчине криптовалюту и скрылся, не оплатив оговоренные $19,4 тыс. ", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полиция проводит проверку по данному факту.