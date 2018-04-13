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Мошенник обманул москвича на $19,4 тыс. при продаже криптовалюты
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Мошенник обманул москвича на $19,4 тыс. при продаже криптовалюты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Москвич лишился криптовалюты на $19,4 тыс., которую он продавал в кафе на Пресненской набережной неизвестному мужчине, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В минувший четверг 53-летний неработающий москвич сообщил в полицию, что накануне неизвестный человек, представившийся Павлом, в кафе на Пресненской набережной, д. 2, получил принадлежавшую мужчине криптовалюту и скрылся, не оплатив оговоренные $19,4 тыс. ", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полиция проводит проверку по данному факту.
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