В Краснодаре грабитель прикинулся дворником и напал на бизнесмена

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара с сообщением о совершенном грабеже обратился 40-летний житель Волгоградской области . Заявитель пояснил, что приехал в краевой центр по вопросам своего бизнеса и остановился на ночь дома у своего приятеля на улице Головатого. Утром на парковочной площадке многоэтажки к заявителю подошел неизвестный мужчина с метлой в руках и в одежде дворника, который неожиданно распылил в лицо газовый баллончик и выхватил сумку с документами, деньгами и личными вещами. Потерпевший и его товарищ безуспешно попытались самостоятельно преследовать на своем автомобиле злоумышленника, но последнему удалось скрыться на иномарке. Сумма причиненного гражданину ущерба составила 8000 рублей.

Оперативники уголовного розыска внимательно изучили записи камер наружного видеонаблюдения, расположенных на прилегающей территории, в результате чего установили пути отхода предполагаемого преступника. Выяснилось, что у грабителя был сообщник, который ожидал приятеля на улице Северной на автомобиле марки «Hyundai Solaris». По регистрационным номерам правоохранители установили, что машина принадлежит фирме, предоставляющей услуги аренды транспортных средств, где имелись сведения о личностях водителя и его пассажира. Со слов работников вышеуказанной организации, данные клиенты — 30-ти и 49-летний жители города Томска планировали вернуться к себе домой. При отработке информации о пассажирах, купивших в авиакомпаниях билеты в направлении Томской области , данный факт подтвердился.

Жителей Томска задержали и доставили в Краснодар. В отделе полиции один из них не стал отпираться и признался, что вместе с приятелем заранее спланировал преступление, для чего приобрел газовый баллончик, метлу и специальную одежду. С целью ограбления предпринимателя они приехали в краевой центр еще в феврале текущего года, проживали в хостелах и долгое время наблюдали за мужчиной. Задержанный был уверен, что у потерпевшего при себе имеется крупная денежная сумма. Второй подельник стал отрицать свою причастность к совершению преступления, но следователю удалось собрать достаточно доказательств его вины. Известно, что ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за убийство и разбойное нападение.