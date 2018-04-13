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Оренбургскую компанию оштрафовали за вывоз щебня на 1 млн рублей
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Оренбургскую компанию оштрафовали за вывоз щебня на 1 млн рублей 

ProOren 44 минуты назад
Фото: ProOren
Административное дело возбудила городская прокуратура в отношении ООО «Компания „Орьтехцентр“ за коррупционное правонарушение.
Во время проверки установлено, что в 2012 году замдиректора „Орьтехцентра“, обратился к сотруднику Южно-Уральской железной дороги ОАО „РЖД“ от лица компании с предложением создать условия для незаконного вывоза щебня.
Прокурор возбудил в отношении организации дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица за совершение незаконных действий. Решением мирового судьи ООО „Компания „Орьтехцентр“ оштрафовали на 1 млн рублей.
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