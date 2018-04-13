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Жительница Магнитогорска прописала в «резиновой» квартире сорок мигрантов
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Жительница Магнитогорска прописала в «резиновой» квартире сорок мигрантов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Владельцем «резиновой» квартиры стала 43-летняя жительница Магнитогорска. Участковый полиции выяснили, что она подала 40 уведомлений о постановке на миграционный учет граждан. При встрече с иностранцами женщина поясняла, что фактически у нее в квартире они проживать не будут, а поскольку регистрация осуществляется через многофункциональный центр, то проблем со стражами правопорядка не возникнет. Еще один подобный случай произошел в Миассе. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Собственникам квартир грозит до трех лет лишения свободы.
«ФедералПресс» ранее писал: сотрудники правоохранительных служб задержали участников преступной группировки, которые организовали канал незаконного пребывания иностранцев в Томской области. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники за деньги оформляли нелегальным мигрантам фальшивые документы и «липовую» прописку. В преступную группу входили сотрудники одной из коммерческих организаций города. Кроме того, иностранцам предоставляли части бланков уведомлений о постановке их на миграционный учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы, что создавало видимость их законного пребывания в стране.
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