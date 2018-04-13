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После драки выборгских подростков возбудили уголовное дело
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После драки выборгских подростков возбудили уголовное дело 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Выборге возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего гражданина, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В ночь с 25 на 26 февраля 2018 года двое подростков находились на лестничной площадке жилого дома. По информации правоохранителей, ребята давно враждовали друг с другом. Между неприятелями завязалась драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего знакомого ногой. Парень упал на стоявшую под окном деревянную раму со стеклом, осколки которой поранили его.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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