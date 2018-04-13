Дело возбудили после убийства мужчины в кафе в Южном Тушино 

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на северо-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, вечером 12 апреля неустановленное лицо, находясь в помещении кафе на ул. Туристская, нанесло 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резанные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине «скорой помощи», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают личность подозреваемого.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что поздним вечером 12 апреля на ул. Туристская, д. 6, в общественном месте, был обнаружен мужчина 1995 г. рождения с колото-резаными ранами груди, который позже умер в машине «скорой». Оперативники выяснили, что потерпевший поссорился с неизвестным, а тот несколько раз ударил его ножом и скрылся. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения трупа.