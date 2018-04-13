Дело возбудили после убийства мужчины в кафе в Южном Тушино

«По версии следствия, вечером 12 апреля неустановленное лицо, находясь в помещении кафе на ул. Туристская, нанесло 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резанные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине «скорой помощи», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают личность подозреваемого.