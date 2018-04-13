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В Кирове мужчина пришел в магазин с пневматическим автоматом и ножом: в ходе конфликта проникающее ранение получил муж работницы магазина
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В Кирове мужчина пришел в магазин с пневматическим автоматом и ножом: в ходе конфликта проникающее ранение получил муж работницы магазина 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях в полицию поступило сообщение о том, что медицинская помощь потребовалась кировчанину, 1986 года рождения.
«Скорую помощь» ему вызвали около 23 часов к круглосуточно работающему магазину на Октябрьском проспекте. Как выяснилось, мужчине было причинено проникающее ножевое ранение в живот.
Сотрудники полиции опросили потерпевшего и его супругу, а также работников магазина.
«Как было установлено, ранее в этот магазин пришел молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, устроил скандал, потребовал номер телефона продавца, находившейся на выходном дне. Позвонив ей, он потребовал приехать для выяснения отношений. На встречу женщина приехала со своим мужем. Злоумышленник стал им угрожать предметом, похожим на автомат. Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой нападавший ударил мужа работницы магазина ножом и скрылся», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника — им оказался кировчанин, 1996 года рождения, проживающий в этом же доме, где расположена торговая точка. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его. У него были изъяты нож и пневматическое оружие, выполненное в виде автомата.
Следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кирову в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
На период расследования уголовного дела подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Фото — vesti.az
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