Мошенник из Сургута, заработавший семь миллионов рублей, пойдет под суд

Житель Сургута, по данным ведомства, являлся директором общества с ограниченной ответственностью, которое фактически осуществляло свою деятельность только на бумаге, так как «не обладало функциями и признаками юридического лица». Ради обогащения он распространил в интернете информацию о наличии у компании товаров, после чего в течение примерно трех лет заключал с предприятиями договоры об их поставках.

"Организации перечислили ему денежные средства в общей сумме свыше 7 миллионов рублей. Злоумышленник обязательства по договорам не исполнил, похитив денежные средства в указанном размере", — подчеркнули в прокуратуре

В надзорном ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Правоохранительные органы также считают, что он намеренно не исполнял договорные обязательства в корыстных целях.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд", — добавили в прокуратуре Югры.