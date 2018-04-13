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Трое неизвестных отобрали почти 8 млн рублей у мужчины на юго-востоке Москвы
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Трое неизвестных отобрали почти 8 млн рублей у мужчины на юго-востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Трое неизвестных на улице Верхние Поля устроили стрельбу и забрали сумку с 7,8 млн рублей у ехавшего в автомобиле Mercedes мужчины, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной полиции.
"В минувший четверг в полицию обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что накануне вечером в районе д. 53, корп. 2, на ул. Верхние Поля трое мужчин с пистолетом и баллонными ключами вышли из зеленого джипа, подбежали к его автомобилю Mercedes, несколько раз ударили баллонными ключами и выстрелили в воздух из пистолета, после чего забрали у него сумку с 7,8 млн рублей", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, нападавшие скрылись на джипе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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