Украинец пытался попасть в Крым по чужому российскому паспорту

При прохождении контроля мужчина предъявил паспорт гражданина РФ 1992 года рождения. Однако во время проверки документа пограничники засомневались в том, что он принадлежит предъявителю.

В ходе опроса мужчина признался, что паспорт, хоть и настоящий, но ему не принадлежит. А сам он — украинец, житель Харькова 1980 года рождения, после 2012 года проживает в Крыму.

Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.