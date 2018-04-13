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Украинец пытался попасть в Крым по чужому российскому паспорту
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Украинец пытался попасть в Крым по чужому российскому паспорту 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Армянск» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали гражданина Украины, который намеревался попасть на полуостров по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При прохождении контроля мужчина предъявил паспорт гражданина РФ 1992 года рождения. Однако во время проверки документа пограничники засомневались в том, что он принадлежит предъявителю.
В ходе опроса мужчина признался, что паспорт, хоть и настоящий, но ему не принадлежит. А сам он — украинец, житель Харькова 1980 года рождения, после 2012 года проживает в Крыму.
Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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