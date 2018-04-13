Разбойное нападение на юную самарчанку раскрыли благодаря биоэкспертизе

Разбойное нападение на юную жительницу Самары полицейские раскрыли благодаря оперативно проведенной биологической экспертизе, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Ночью 4 апреля, на проспекте Кирова, к 21-летней жительницы Самары, которая возвращалась домой, подошёл сзади неизвестный мужчина и, угрожая ножом, стал требовать деньги, украшения и сотовый телефон. Девушка дала отпор нападавшему, и в ходе завязавшейся между ними потасовки злоумышленник порезал себе руку лезвием своего же ножа. Отступая, мужчина все-таки сумел силой отобрать у девушки мобильный телефон и скрылся с ним.

Пострадавшая обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские произвели тщательный осмотр, в результате которого был найден нож с пятнами бурого вещества, которым, по предварительным данным, злоумышленник угрожал своей жертве, и выброшенный в снег сотовый телефон девушки. Вещественные доказательства сотрудники полиции изъяли, а обнаруженные на снегу пятна крови эксперты-криминалисты направили на проведение биологической экспертизы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации

В ходе расследования сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области и их коллеги из ОП №1 УМВД России по Самаре установили и опросили возможных свидетелей произошедшего — жильцов близлежащих домов и продавцов круглосуточных магазинов, проверили на причастность к случившемуся ранее судимых лиц.

Спустя день после совершения преступления к сотрудникам полиции поступили результаты проведенной биологической экспертизы, что помогло установить личность подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений 28-летний житель Самары, чуть более месяца назад освободившийся из мест лишения свободы.

Мужчина был задержан по месту жительства. Дверь квартиры сотрудникам уголовного розыска открыли его родители, подтвердившие, что накануне ночью их сын отсутствовал дома. Злоумышленник, который встретил полицейских с перебинтованными пальцами, очень удивился, увидев их. Ему ничего не оставалось, как признаться в совершенном преступлении. Мужчину арестовали.

По данным полиции мужчина уже дважды был осужден за грабежи, разбойные нападения и кражи в 2012 и 2015 годах. Преступления он совершал в течение месяца после освобождения из мест лишения свободы.