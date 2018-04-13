В Иванове оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району города Иваново получили информацию о том, что 24-летний житель областного центра занимается распространением наркотических средств. Фигурант сбывал психотропные вещества наркозависимым лицам бесконтактным способом, создавая тайники с дозами.

Деятельность указанного лица сотрудники полиции взяли под оперативный контроль. При задержании у подозреваемого в присутствие понятых оперативники обнаружили и изъяли 14 свертков с амфетамином массой 41,15 грамма. Также полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, где изъяли еще 83 свертка с аналогичным веществом, массой более 100 граммов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ — помещен в ИВС.