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В Иванове оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере
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В Иванове оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району города Иваново получили информацию о том, что 24-летний житель областного центра занимается распространением наркотических средств. Фигурант сбывал психотропные вещества наркозависимым лицам бесконтактным способом, создавая тайники с дозами.
Деятельность указанного лица сотрудники полиции взяли под оперативный контроль. При задержании у подозреваемого в присутствие понятых оперативники обнаружили и изъяли 14 свертков с амфетамином массой 41,15 грамма. Также полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, где изъяли еще 83 свертка с аналогичным веществом, массой более 100 граммов.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ — помещен в ИВС.
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