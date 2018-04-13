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Сотрудниками томской полиции из незаконного оборота изъято около 3500 грамм растительного наркотического вещества
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Сотрудниками томской полиции из незаконного оборота изъято около 3500 грамм растительного наркотического вещества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В результате полученной информации сотрудниками ОМВД России по Чаинскому району установлен подозреваемый в хранении наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, ранее не судимый 27-летний житель села Коломинские Гривы Чаинского района незаконно хранил в надворных постройках около 3500 грамм растительного наркотического вещества марихуана.
Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Чаинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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