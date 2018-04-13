У курганского пенсионера изъяли более 200 граммов наркотиков

12 апреля в Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали 66-летнего жителя города. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков.

— При обыске в доме подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического средства растительного происхождения — каннабиса (марихуана). Сам мужчина признается, что наркотики собрал для личного употребления, — сообщает пресс-служба МВД по Курганской области

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.