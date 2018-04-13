Ещё
У курганского пенсионера изъяли более 200 граммов наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У курганского пенсионера изъяли более 200 граммов наркотиков 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
12 апреля в Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали 66-летнего жителя города. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков.
— При обыске в доме подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического средства растительного происхождения — каннабиса (марихуана). Сам мужчина признается, что наркотики собрал для личного употребления, — сообщает пресс-служба МВД по Курганской области.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
45.ru: последние новости
Сотруднику полиции грозит до 10 лет за то, что избил задержанного в Кургане Житель Свердловской области приехал в Зауралье пострелять косуль Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США125
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить22
Путин знает тайну главного оружия Трампа256
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии249
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение