Ещё
Лжеотрудники пенсионного фонда и горгаза обокрали двух нижегородцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лжеотрудники пенсионного фонда и горгаза обокрали двух нижегородцев 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
64 тысячи рублей были похищены 10 апреля, во вторник, из квартиры дома по улице Огарева в Богородске женщиной, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.
На следующий день в квартиру по улице Богородского в Советском районе областного центра проник мужчина, представившийся сотрудником газовой службы. После его ухода хозяева не досчитались 44 350 рублей.
Напомним, лжесотрудники пенсионного фонда похитили у нижегородца 365 тысяч рублей.
Newsroom24: последние новости
Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин знает тайну главного оружия Трампа164
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить14
Москва решила ответить на санкции США63
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии205
В Балтийском море рухнул Ка-2966
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:37
В Балтийском море рухнул Ка-29
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение