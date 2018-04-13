Лжеотрудники пенсионного фонда и горгаза обокрали двух нижегородцев

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

64 тысячи рублей были похищены 10 апреля, во вторник, из квартиры дома по улице Огарева в Богородске женщиной, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.

На следующий день в квартиру по улице Богородского в Советском районе областного центра проник мужчина, представившийся сотрудником газовой службы. После его ухода хозяева не досчитались 44 350 рублей.

Напомним, лжесотрудники пенсионного фонда похитили у нижегородца 365 тысяч рублей.