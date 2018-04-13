У лабытнангца из гаража умыкнули ружье

В ОМВД России по городу Лабытнанги поступило заявление от жителя о пропаже принадлежащего ему гражданского оружия ИЖ. Мужчина пояснил, что не владеет информацией о времени происшествия.

Полицейскими установлено, что оружие хранилось не в сейфе, где ограничен доступ посторонних лиц, а в гараже, что является грубейшим нарушением условий хранения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению данного противозаконного действия.