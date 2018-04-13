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У лабытнангца из гаража умыкнули ружье
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У лабытнангца из гаража умыкнули ружье 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ОМВД России по городу Лабытнанги поступило заявление от жителя о пропаже принадлежащего ему гражданского оружия ИЖ. Мужчина пояснил, что не владеет информацией о времени происшествия.
Полицейскими установлено, что оружие хранилось не в сейфе, где ограничен доступ посторонних лиц, а в гараже, что является грубейшим нарушением условий хранения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению данного противозаконного действия.
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