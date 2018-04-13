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В Краснокамске квартирный вор сдался полиции
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В Краснокамске квартирный вор сдался полиции 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
В городе Краснокамск Пермского края состоялся суд над ранее неоднократно судимым 21-летним местным жителем. Он признан виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Сотрудниками полиции установлено, что в январе текущего года, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в гости к своим знакомым.
Обнаружив, что хозяева отсутствуют, он разбил стекло в окне и незаконно проник в дом, откуда похитил предметы бытовой и электронной техники, а также денежные средства. Ущерб составил более 37 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника. Молодой человек, узнав, что его ищут сотрудники уголовного розыска, сам пришел в отдел полиции, признался и раскаялся в содеянном. Часть похищенного имущества он вернул потерпевшим. Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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