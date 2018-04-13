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11 мигрантов незаконно зарегистрировала у себя вологжанка
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11 мигрантов незаконно зарегистрировала у себя вологжанка 

Вологда.рф 21 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Под суд попала вологжанка, которая прописала в своей квартире на Преображенского мигрантов. Всего регистрацию в Вологде благодаря «предпринимательнице» получили 11 иностранцев.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, о регистрации жителей южных стран в вологодской квартире полицейским сообщили соседи. Проверив эту информацию, правоохранители насчитали сразу 11 незаконных регистраций. Оказалось, что 38-летняя владелица квартиры давно ведет такой «бизнес», а за каждого прописанного брала определенные суммы.
Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.
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